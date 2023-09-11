Bir süredir sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Bazı vatandaşlar ise sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

Bir vatandaş sosyal medya hesabından, "İstanbul'da farklı ilçelerde kirli su problemi yaşanmaya başladı. Tüm çeşmelerden kirli su akmaya devam ediyor. Temiz çamaşırları atıyorsun makinaya, kirletip çıkarıyorsun. Böylece kendilerinin kirli çamaşırları ortaya çıktığında çok belli olmuyor, sinsi planlar." ifadelerini kullandı.

Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak."

Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek, şunları yazdı:

"Bu akan suyun hali nedir böyle İSKİ? Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak. Litrelerce suyu düzelir diye boşa akıttık, hala çamur akıyor çeşmeden."

Bir başka vatandaş ise çamurlu su videosu eklediği paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Musluktan akan sularda hangi standartları uyguluyorsun?" ifadesini kullandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ Destek ve İBB Çözüm Merkezi'ni etiketleyerek paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ümraniye'de su kesintisi sonrası vermeye başladığınız su, bir saattir çamur gibi akıyor ve hala suları kullanamıyoruz", "Üsküdar Selamiali Mahallesi, sular çamurlu akıyor, ne zaman düzelir?" diye yazdı.

Buna ilişkin İSKİ'nin resmi sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Alo 185" çağrı hattında ise "Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Fatih ilçelerine sular verilmiştir." şeklinde sesli mesajlarla vatandaşlara cevap veriliyor.

AA