İSTANBULAA- Anadolu Yakası'nda vatandaşlardan bazıları, Ümraniye Millet Bahçesi'ne gelerek yeşil alanda vakit geçirdi. Kimi vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanda oturmayı tercih ederken, kimileri de piknik yaptı. Çocuklar ise parklarda oynayarak eğlendi.

Üsküdar Salacak sahiline giden vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kalabalığın olmadığı sahilde sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı.



Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nı tercih etti. Beşiktaş'taki Aşiyan sahiline gelen çok sayıda vatandaş denize girdi. Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazıları da ağaç gölgelerinde dinlendi. Kimi vatandaşların ise sıcak havaya rağmen balık tuttuğu ya da yürüyüş yaptığı görüldü.

Avcılar ile Beylikdüzü'nde sahiller ve parklar sıcak hava nedeniyle boş kaldı.

Vatandaşlar serinlemek için ağaçlık alana geldi

Ümraniye Millet Bahçesi'nde yakınlarıyla piknik yapan Berna Ayaz, nem oranının yüksek olması sebebiyle rahat nefes almak için çocuklarıyla buraya geldiklerini söyledi.

Kızı Elif Ayaz ise okul arkadaşlarıyla voleybol oynadıklarını, havanın çok sıcak olduğunu belirtti.

Piknik yapmaya gelen Melek Kalaç, gölgelik alanlar nedeniyle Ümraniye Millet Bahçesi'ni tercih ettiklerini kaydetti.



Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

Kalaç'ın kardeşi Aleyna Kalaç ise ev sıcak olduğu için parka oynamaya geldiklerini anlattı.

Sema Keskin, havanın sıcaklığı nedeniyle evlerde klimanın bile yeterli olmadığını, 90 yaşındaki annesini hava alması için buraya getirdiklerini söyledi.

Molla Hüsrev Camisi imam hatibi Osman Korkmaz ise yaklaşık 160 Kur'an kursu öğrencisini serinlemeleri amacıyla millet bahçesine getirerek piknik yaptıklarını belirtti.

"Deniz suyu gayet güzel"

Caner Tekçe, sıcak havada serinlemenin tek yolunun denize girmek olduğunu dile getirerek, "Deniz suyu gayet güzel. Soğuk da değil, serin. Dışarısı da sıcak olunca mükemmel oluyor. Herkesi bekleriz." dedi.

Denize giren Seyfi Pastırmacı ise 1960'tan beri Üsküdar Salacak sahiline yüzmeye geldiğini anlattı.