İSTANBUL AA- İstanbullular mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla mücadele ederken, meslekleri gereğince sıcağa alışkın olan esnaf da zor anlar yaşadı.

Fatih'teki bir lokantada döner ustası olan Kubilay Demircan, dışarıda hava sıcaklığının 40 derece olduğunu ancak çalıştığı yerin yaklaşık 60 dereceye çıktığını ifade etti.

Demircan, günün en sıcak saatlerinde 8 saat çalıştığını dile getirdi.

Kebap ustası İsa Kaya da bu yaz havanın geçen senelere oranla çok daha sıcak olduğunu vurgulayarak, ocakbaşında, sürekli ateşin karşısında olmasına rağmen farkı hissettiğini kaydetti.

Kaya, ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, insan vücudunun bir süre sonra sıcağa alıştığını söyledi.

Fatih'te pide ustası olarak çalışan Hakan Sancaklı ise son bir haftadır İstanbul çok sıcak olduğu için çalışmakta zorlandıklarını anlattı.

Sancaklı, günde yaklaşık 12 saat açık kalan pide fırınında sıcaklığın 400 dereceye kadar yükseldiğini ve tüm dükkanı etkilediğini aktardı.

Ateşin yandığı dükkanlarda sıcaklığın dışarıya göre ciddi oranda yükseldiği ve ustaların zorlu şartlar altında mesailerini sürdürdükleri gözlendi.