İstanbul

Milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Yerabakan, Marmaray İstasyonu yakınlarında bulunduğu sırada bir kişinin aniden yere yığıldığını fark etti.

Yerebakan, beraberindeki kişilerden hemen ambulansı aramalarını isteyerek, aracından indi ve yerdeki kişinin yardımına koştu.

Ambulans gelinceye kadar yerdeki kişiyi rahat nefes alabileceği bir pozisyona çeviren Yerebakan, ardından nabız ve tansiyon kontrolü yaptı.

Sağlık ekibi gelene kadar müdahaleyi sürdüren Yerebakan, ardından bu kişinin ambulansa alınarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

"Kalp doktoru olmanın verdiği refleksle hemen müdahale ettim"

Olay anını anlatan Prof. Dr. Yerebakan, milletvekili seçildiği bölgede vatandaşlarla buluşarak dertlerini dinlediği bir günde kendilerini derinden sarsan bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Yerebakan, elinde siyah poşet olan şahsın yere yığıldığını görünce kalp doktoru olmanın verdiği refleksle hemen aracından inip yerdeki kişiye müdahale ettiğini belirterek, "Nabzın gücünden tansiyonun ne seviyede olduğunu anlayabiliyoruz. Fiziki muayenemde tansiyon ve nabız normal bir aralıktaydı." diye konuştu.

Nefes borusuna bir madde kaçma ihtimaline karşı kişiyi yan çevirerek kusmasını sağladığını ifade eden Yerebakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekip arkadaşlarım ambulansı aradılar. Elindeki torbada pet şişeler vardı. Çok tipiktir, pet şişelerde sahte alkol satışı gerçekleşir. Bir tane de başka bir alkolü içecek vardı. Anladık ki sahte alkol tüketimi vakasıyla karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale ettik. 112 ekip arkadaşlarımız 3,5 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine intikal ettiler. Şahsı birlikte ambulansa aldık. Gerekli oksijen desteği sağladık ve stabil bir şekilde hastaneye gitmesini sağlamış olduk."





"Çok küçük miktarın bile körlüğe ve ölüme kadar götürdüğünü biliyoruz"

Prof. Dr. Halit Yerebakan, gelişmekte olan ülkelerde ve bazı gelişmiş toplumlarda da zaman zaman sahte alkol tüketimleriyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Alkolün hepsinin zararlı olduğuna vurgu yapmak gerektiğini dile getiren Yerebakan, "Bundan belki 20 sene önce bilimin ışığında farklı cümleler kuruluyordu. Ancak bugün söylüyoruz ki alkolün bir zerresi bile insanları bağımlı hale getirmeye ve belki de başka hastalıkları tetiklemeye yetiyor. Ancak bu bağımlılıklardan kurtulamayan kişilerin belki de daha kolay temin edebildikleri sahte içkilerle de karşı karşıya kalabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerebakan, tüm bağımlılıklara karşı toplum olarak bilinçli şekilde hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Sahte alkol kullanan kişilerde şuur, bilinç kaybı, dengesiz hareketler ve koordinasyon kaybı başlar. Görmeyle ilgili sorunlar hızlıca başlayabilir. Çok küçük miktarın bile körlüğe ve ölüme kadar götürdüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar ilk yardım konusunda bilinçlenmeli"

Vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yerebakan, doğru tedavinin gecikmemesi için öncelikle 112'ye haber verilmesinin şart olduğunu aktardı.

Yerebakan, kendisinin vekillikten ziyade doktor kimliğiyle tanındığını ve milletvekili olduktan sonra ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımda mesleki iç güdü olarak, insani değerler açısından olaya müdahale ettim. Mesleğim insanların sağlığına, geleceğine, hayatlarına dokunabilme fırsatı verdi. Sevenlerimin, hastalarımın, yardım eli uzattıklarımın dualarıyla bugünlere geldim. Böyle bir durumda vekillik kimliğimi bilmediler. Herkes gibi, oradaki bir vatandaş gibi müdahale ettim. Doktor olduğumu ifade ettim. Bundan onur ve gurur duyuyorum."

AA