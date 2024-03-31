Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek İstanbullular, sabahtan itibaren sandıkların kurulduğu okullara giderek oylarını kullandı.

Öğle saatlerine doğru havanın da ısınmasıyla sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk arttı. Oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp konulması, seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına yol açtı.

Maltepe'de sandıkların kapanmasına saatler kala okulların bahçesinde kalabalık arttı. Sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıraya giren seçmenler, uzun kuyruklar oluştu.

Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıraya girdi.

Seçmen sayısı fazla olan sınıfların önünde oluşan uzun kuyruklarda bekleyen yaşlı vatandaşlar, ayakta durmakta zorlandı.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu'nda oy vermek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle sınıflardaki kalabalık arttı, seçmenler oylarını kullanabilmek için sıraya girdi.

Türkiye'de 19 bin 249 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler de yoğunluk oluşturdu.

Kentte bazı okullarda oy verme işlemi ise sakin geçiyor.

Öte yandan, oy verme işlemleri sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yer aldığı Kısıklı'da da sakin bir hava hakim.