Haber: Damla Oya Erman

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar çocuklar için tasarlanmış eğlence mekanlarıyla da dopdolu. İşte okullar açılmadan önce çocuklarınızla ziyaret edebileceğiniz bazı yerler:

1. Miniaturk

İstanbul'un farklı bölgelerinden minyatür ölçekte yapılmış modelleri görmek istiyorsanız, Miniaturk harika bir seçenek. Hem eğitici hem de eğlenceli olan bu mekan, çocuklarınıza Türkiye'nin tarihini ve kültürel mirasını farklı bir açıdan gösterme fırsatı sunuyor.

2. Rahmi M. Koç Müzesi

Teknoloji ve tarih meraklısı çocuklar için harika bir seçenek olan Rahmi M. Koç Müzesi, deniz araçlarından otomobillere, tarihî trenlerden uçaklara kadar birçok ilgi çekici aracı içeriyor. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.

3. İstanbul Oyuncak Müzesi

Çocukların ve içindeki çocuğu yaşatmak isteyen yetişkinlerin keyif alacağı bir mekan olan İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya genelinden yüzlerce oyuncak sergiliyor. Bu renkli ve eğlenceli atmosferde hem nostalji yaşayabilir hem de çocuklarınıza oyuncakların tarihini anlatabilirsiniz.

4. Tırmata

Eğlenceli bir aktivite merkezi olan Tırmata, interaktif oyunlar, zeka oyunları ve deneylerle dolu. Çocuklarınız hem eğlenirken hem de öğrenirken keyifli zaman geçirebilirler.

5. Aqua Florya Alışveriş Merkezi

İçerisinde sualtı dünyasını keşfetmenizi sağlayan Aqua Florya Alışveriş Merkezi, deniz canlılarına dair interaktif deneyimler sunuyor. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim için ideal.

6. Jurassic Land

Dinozor meraklısı çocuklar için Jurassic Land, gerçekçi dinozor modelleri ve etkileşimli alanlarla dolu. Çocuklar, dinozorların dünyasını keşfederek eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşayabilirler.

İstanbul, çocuklarınızla birlikte keşfedebileceğiniz pek çok eğlence ve öğrenme fırsatı sunan mekana ev sahipliği yapıyor. Okullar başlamadan önce, çocuklarınızla unutulmaz anılar biriktirmek için bu mekanları ziyaret etmek harika bir seçenek olabilir.