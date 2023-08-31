İSTANBUL (AA) - Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya gelen araç sahibi bir grup, ellerinde "İstanbul'da 4+1 taksi ihtiyacı varken 8+1 dayatması neden?" yazılı dövizler taşıyarak "4+1 taksi istiyoruz." sloganı attı. Bu sırada polis ekipleri de binanın önünde güvenlik önlemi aldı.

Grup adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, 8+1 modeli çıktığı zaman, esnafın bilmeden onay verdiğini ancak maddi imkanlar nedeniyle bu araçları alamadıklarını söyledi.

Kredi alamadıklarını, araçların fiyatının da üçe katlandığını aktaran Yılmaz, "Aracın çalışırken maliyeti diğer sarı taksilerin on katı oldu. Alan arkadaşlarımız da alamayan bin arkadaşımız da mağdur duruma geldi. Şu anda aktif olarak piyasada çalışmış ve çalışacak 600 aracımız var. Araçların maliyeti, kilometre başına yaktığı yakıt çok pahalı olduğu için araç, evine ekmek götüremiyor. Dolayısıyla aracını alamayan binin üzerindeki esnaf mağdur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 8+1 araçların 4+1 taksiye dönüşmesini, büyük araçların küçük araçlara dönüşme yasağının kalkmasını istediklerini dile getirdi.

Küçük araçlarla İstanbullulara hizmet vermek istediklerini belirten Yılmaz, "Vatandaş da haliyle diyor ki 'Ben bir kişiyim, iki kişiyim. Niçin büyük araca para vereyim?' Tabii ki bu araca ihtiyacı olan da vardır. Bunun segmenti serbest bırakırlarsa vatandaş dilediği segmentte araç alabilir. Kim olursa olsun burada küçük araçlarla ekonomik araçlarla İstanbul'da hizmet etmek istiyor. Vatandaş da küçük araca binmek istiyor." diye konuştu.

Mağdur olduklarını söyleyen Yasemin Yılmaz da eşinin 4 aydır çalışmadığını, eve ekmek getiremediğini ifade ederek "Ben bu arabayla dört çocuk okuttum. Artı torunuma bakıyorum. Lütfen duysunlar sesimizi. Ekmeğimiz kesilmesin, bereketimiz kesilmesin. Mağduriyetimiz giderilsin. Bize bunu şart koşmasınlar, satışımızı açsınlar, çalışma iznimizi bıraksınlar." dedi.

Kasım 2022'deki UKOME toplantısında kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.