İBB UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla toplu ulaşımda yapılan zamlar sonrasında taksi ve minibüslerde yeni tarife uygulanmaya başlandı.

Söz konusu karar üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncelleyerek hizmet vermeye başlarken, minibüsçüler de zamlı ücretlerin yer aldığı tabelaları astı.

Beşiktaş Meydanı'nda taksi bekleyen vatandaşlardan Barış Sürat, yeni tarife nedeniyle daha az taksi kullanacağını belirterek, "Taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüsle gideceğim." dedi.

Muhammet Koca da yapılan zamların çok kötü olduğunu ifade ederek, uygulamalardan çağırdığı için taksi bulmakta zorlanmadığını söyledi.

"Taksi müşterisinde düşüş beklemiyoruz"

Taksici Burhan Çoban ise mazot ve araç parça fiyatları nedeniyle zammın normal olduğunu ve bu sabah müşteri bulmakta zorlanmadıklarını anlattı.

İstanbul'da çok uzak mesafeler olması nedeniyle trafik sorununun bulunduğuna işaret eden Çoban, taksi bulmanın o yüzden zor olduğunu aktardı.

Taksici Murat Ezgin, kentte taksi müşterisinde düşüş beklemediklerini belirterek, "İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba kullanmıyor. Minibüsten ucuz. Gerçek taksi müşterisi daha kaliteli, daha elit." diye konuştu.

Taksi şoförü Raşit Sosyal da henüz siftah yapmadığına dikkati çekerek, "Saat kaç oldu, iş yok. Zamdan dolayı müşteri bulamıyoruz. Zam oranı biraz çok oldu ama mazot da çok para. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Vatandaş ödeme yaparken şaşırıyor"

Beşiktaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Aydın Tatlı, zamlı tarifeye geçtiklerini ancak vatandaşın ödeme yaparken şaşırdığını anlatarak, "Valla biraz alınganlık var ama mecburuz. Mazot da pahalı. 12 liralık ücret için 10 lira veriyorlar, bazen 2 lira almıyoruz." dedi.

Minibüs yolcularından Ahmet İlhan Benian da günde iki kere minibüs kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, "25 senedir bu yolda gidip geliyorum. Kaderimizle baş başayız." şeklinde konuştu.

AA