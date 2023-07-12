İstanbul

Aksaray Mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi Sokak'taki inşaat alanında iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada, çevredeki bazı binaların kolonları çatladı. Binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ayrıca, inşaat alanının üst kısmında otopark olarak kullanılan iş yeri, istinat duvarının çökmesi nedeniyle kapatıldı.

"Çok şükür ki yaralanan olmadı"

Tahliye edilen apartmanın sakinlerinden Aysel Sütçü, dün öğle saatlerinde inşaat çalışması yapıldığı sırada gürültü duyduğunu söyledi.

Daha önce konuyla ilgili yetkilileri uyardıklarını dile getiren Sütçü, "Ama dinlemediler, inşaat çalışmasına devam ettiler. Bizim bina da zarar gördü. Çok şükür ki yaralanan olmadı." dedi.

Yıldız Geyik ise durumdan dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Çalışma yapılırken hiçbir önlem alınmadı. Çalışmanın riskli olduğunu söyledik, yetkililere bildirdik. Mühendis gelip kontrol etti ve çalışmanın devam edebileceğini söyledi. Sonra da bu durum meydana geldi. Risk altındayız." diye konuştu.

AA