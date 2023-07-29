Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancılar için önemli bir açıklama yapıldı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Suriyeli göçmenlerin 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere geri dönmeleri gerektiği belirtildi.

Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere geri dönme zorunluluğunun 24 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı. Bu açıklama, İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenlerin geleceğini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir." ifadelerine yer verildi.