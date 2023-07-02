İstanbul

Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların, kente dönüş hareketliliği devam ediyor. Dönüşlerini tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, havalimanları ve otogarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde, tatil beldelerinde ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüşleri sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle iç hatlar gelen yolcu katında, yolcu yoğunluğu gözlendi. Valizlerini almak isteyen yolcular, bagaj bantlarının bulunduğu alanda kalabalığa neden oldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler, yoğunluğu azaltmak için önlem alırken, İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oldu.

Memleketi Erzincan'dan dönen Tuncay Çakıl, güzel bir tatil geçirdiklerini söyledi. Bayramda akraba ziyaretleri yaptıklarını anlatan Çakıl, "Memlekette 12 gün kaldık, köy işleri yaptık. Ağabeyimize, annemize yardım ettik. Bayram da çok güzeldi. Büyüklerimizin ellerini öptük. Tatil bitti, döndük." diye konuştu.

Büyük İstanbul Otogarı'nda dönüş hareketliliği arttı

İstanbulluların kente dönüşleri nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nda dün başlayan hareketlilik artarak devam ediyor.

Yolcularını karşılamaya gelenler, otogarın giriş ve çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Kente gelen yolcu otobüslerinin tatilin son gününde artmasından dolayı peronlarda da zaman zaman otobüs ve insan yoğunluğu yaşandı.

Memleketinden dönen yolculardan bazılarının beraberinde kutu ve çuvallarda erzak getirdiği görüldü.

Van'ın Erciş ilçesinden dönen Behzat Dağ, güzel bir yolculuk geçirdiğini dile getirerek, "Sevdiklerimizi gördük kısacası değdi diyebiliriz. Yolculuk 1,5 gün sürdü. Yollarda ve otogar girişinde yoğunluk vardı. Geçen seneye göre biraz daha azdı ama yine de yoğunluk vardı diyebilirim. Bilet konusunda her zamanki gibi sıkıntı vardı." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla birlikte gittiği Van'dan dönen Sinan Tuncil ise bayram tatilini memleketinde geçirdiğini belirterek, "Eşim oradaydı, o daha sonra gelecek. Bilet için ilk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum. Ek sefer bulunca 4 gün öncesinde hemen biletimi aldım. Yollar kalabalıktı. Bolu, Düzce tarafı çok kalabalıktı." diye konuştu.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla şehrin giriş noktalarından olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağlık personeli ile helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, motorize ambulans, UMKE'nin medikal aracı ve atak aracı hazır bulunduruluyor.

AA