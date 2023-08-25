Istanbul

Denetimler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla Ümraniye'de gerçekleştirildi.

Karaca, denetim sonrasında yaptığı açıklamada, 21 Ağustos itibarıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, toplu tüketim yerleri, otel, lokanta, restoran gibi yerlerdeki denetimlerini biraz daha sıkılaştırdıklarını belirterek, "Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla yapıyoruz. İstanbul ilimizde 130 bin 500 gıda işletmemiz var. Bu işletmelerde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 155 bin denetim gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da 56 bin civarında toplu tüketim yeri var. Bunlarda da yaklaşık 66 bin adet denetim yaptık." diye konuştu.

Bugüne kadar yaptıkları denetimlerde 2023 rakamlarıyla, uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uyguladıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizi 7 gün, 24 saat esasına göre, 765 gıda denetçimizle yapıyoruz. Denetimlerimizi bazı dönemlerde sıkılaştırıyoruz, yine o denetimlerden bir tanesiyiz. Bugün denetim yaptığımız işletmelerde bir takım eksiklikler gördük. Bu eksiklikler, fayanslardaki ve sineklikle ilgili sıkıntılar, depo düzensizlikleri. Bir önceki işletmemizde soğuk hava deposunda, kırmızı etle beyaz eti, sakatatla beyaz eti yan yana gördük. Bunların çapraz bulaşmadan dolayı sıkıntı yaratacağı öngörülerek, bu konularda uyardık.

İşletmelerimize öncelikle eğitim denetimi yapıyoruz. Eğitim denetimlerinde, nelerinin eksik olduğu, nelerinin olması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İşletmede insan sağlığını direkt tehlikeye düşürecek bir şeyi tespit ettiğimizde ise işletmeyi o anda tamamen kapatıyoruz. Eksiklik tespit ettiğimiz işletmelerde eksikliği giderme süresine göre belli süreler veriyoruz. Süre sonunda tekrar takip denetimine geliyoruz. Takip denetimine geldiğimizde eğer eksikliklerini giderdiyse işletmeye teşekkür ediyoruz. Bu şekilde birçok işletmemiz kendi eksiğini gideriyor."

"Amacımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya erişmesi"

Karaca, işletmelerin asgari teknik hijyenik şartlara uymak için neler yapması gerektiğine baktıklarını belirterek, "Ürünleri nereden alıyorlar, faturalarını kontrol ediyoruz. Depo düzenlerini kontrol ediyoruz. Ham madde deposundan başladık, son ürün, sunum noktasına kadar bütün aşamaları denetledik. Denetlediğimiz işletmelere de süre verdik. Denetimlerimiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimiz, markete, pazara, restorana gittiklerinde eğer bir eksiklik gördükleri zaman, mesela son kullanım tarihi geçmiş ürün gördülerse mutlaka ALO 174 Gıda Hattı'nı aramalarını istiyoruz. Bu hattı aradıklarında şikayetçiyi kimse görmüyor. Gerekli denetimi yapıp kendilerine geri dönüyoruz. Mail atsınlar, telefon etsinler, bize ulaştıkları takdirde onlara gerekli işlemi yapıp döneceğiz. Geçen yıl 250 bin civarında denetim yapmıştık, bu sene de bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya erişmesi."

AA