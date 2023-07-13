İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup D. 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.

Bu ülkenin adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA