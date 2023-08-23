İSTANBUL AA - Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.