MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA