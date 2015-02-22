İSTANBUL - 14. dakikada Constant'ın soldan Orhan Şam'ı geçerek yaptığı ortada ceza sahasında Cardozo, topa gelişine ayak içiyle vurdu. Kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı sağına uzanarak iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Deniz Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte altıpasta yatarak vuruş yapan Cardozo'nun şutunda, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta gitti.

36. dakikada Kasımpaşa, Bosingwa'nın orta sahada kaptırdığı topla rakibini savunmada az adamla yakaladı. Babel'in pasında soldan ceza sahasına giren Malki, kaleci Hakan Arıkan'ın açısını daraltmasına rağmen topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Malki'nin pası hiçbir Kasımpaşalı futbolcuya gitmeyince Trabzonspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

41. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Adem Büyük, savunmada Aykut Demir'le bire bir kaldı. Adem'in ceza sahasına girmeden yaptığı zayıf vuruş Aykut'tan sekerek Tunay Torun'un önüne geldi. Ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Tunay'ın vuruşunda Hakan Arıkan ayaklarıyla topu kurtardı.

45. dakikada Adem'in pasında sağdan ceza sahasına giren Babel, topu arka direğe çıkardı. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak son anda araya giren Bosingwa'dan döndü. Pozisyonun devamında Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Mehmet Ekici, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Ertaç Özbir'in kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

65. dakikada Adem Büyük'ün şık çalımla iki rakibini oyundan düşürüp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Hakan Arıkan sağına uzanarak topu kornere tokatladı.

72. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cardozo, şık çalımlarla Dvali'yi geçerek önünü boşaltıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cardozo, altıpasın içinde topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara göndermek istedi fakat kaleci Ertaç Özbir topu son anda elleriyle kurtararak mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Scarione'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top ceza sahasındaki arkadaşı Donk'a çarparak kaleci Hakan Arıkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

"Son dakikada 2 puan bıraktık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe pozisyon vermedikleri bir maçtan son dakikada yedikleri golle bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Son dakikalarda rakip tarafından atılan tek şut, bir oyuncuya çarpıp gol oldu. Son dakikada 2 puan bıraktık" dedi.

Ersun Yanal, mücadele coşkularının yeterli olmadığını anlatarak, "Oyunu kazansak bile mücadelemizin coşkusu yeterli değildi. Düşük tempo vardı. İçerideki maçlardaki yüksek tempoyu, coşkuyu bu maçlarda yapamıyoruz. Bunu çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.