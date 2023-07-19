İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 40,33 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0,27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1,7 düştü.

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70,1, 2021'de 70,19, 2020'de 60,44, 2019'da 72,62, 2018'de 74,79, 2017'de 74,06, 2016'da 66,01, 2015'te 81,43, 2014'te 20,19, 2013'te 73,53 olarak ölçüldü.

Doluluk seviyesi en düşük baraj

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73,08, Darlık'ta yüzde 56,75, Istrancalar'da yüzde 34,01, Elmalı'da yüzde 31,29, Terkos'ta yüzde 29,02, Sazlıdere'de yüzde 23,99 Büyükçekmece'de yüzde 21,78, Alibey'de yüzde 21,56, Kazandere'de yüzde 7,06, Pabuçdere'de yüzde 4,64 olarak belirlendi.

19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle:

"Ömerli yüzde 49,1, Darlık yüzde 17,4, Terkos 13,4, Büyükçekmece yüzde 9,3, Sazlıdere yüzde 6,1, Alibey yüzde 2,1, Elmalı yüzde 0,9, Pabuçdere yüzde 0,8, Istrancalar yüzde 0,6, Kazandere yüzde 0,4."

İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan ise 2023'te 456 milyon 830 bin metreküp su alındı.

Nüfus artarken su kaynakları aynı kalıyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, İstanbul'un gittikçe azalan suyunu idareli kullanmak gerektiğini söyledi.

Kuraklığa ve barajlardaki su seviyesinin azalmasına rağmen Melen Projesi sayesinde İstanbul'da su kesintileri yaşanmadığını dile getiren Kurnaz, "Melen'den gelen su barajları besliyor. Bu nedenle yakın zamanda bir tehlike görünmüyor. Ama buna dayanarak suyu har vurup harman savurmamak gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü İstanbul'un nüfusu gittikçe artıyor ve su kaynakları artmıyor." dedi.

AA