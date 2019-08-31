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Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi

Zuhal Olcay konseri esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi sahneye gelerek ünlü sanatçıya çiçek vererek tebrik etti.

Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi

Zuhal Olcay konseri esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi sahneye gelerek ünlü sanatçıya çiçek vererek tebrik etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
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Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi

İSTANBUL- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyunca katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini geceye taşıdı. Akşam saatlerinde İstanbul Valiliği’nin resepsiyonuna katılan İmamoğlu, ardında tekneyle Üsküdar ve Kadıköy’e geçti. İmamoğlu, Tarihi Moda İskelesi’nde yaptığı konuşmada, bütün milli bayramları coşkuyla kutlayacaklarının mesajını verdi.  Sonrasında Zuhal Olcay'ın sahne aldığı Moda Kayıkhane'ye gelen İmamoğlu ve eşi, sürpriz yaparak sahneye çıktı ve yanlarında getirdikleri çiçeği takdim etti. Seyircinin büyük alkışları ile karşılanan İmamoğlu 'Zuhal hanımın mikrofunundan seslenmek kolay bir iş değil ama, bayramınız kutlu olsun sizi çok seviyorum. Hem İstanbul'u hem Türkiye'yi sevgi sarsın. Kalbinizden sevgiyi eksik etmeyin. Çünkü sevgi sevgisizliği yenecek ' dedi.  Konserine 'Bana Ellerini Ver' ile devam eden Olcay, İmamoğlu'nun verdiği çiçekleri seyircisine verdi.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu30 Ağustos Zafer BayramıÜsküdar Ve Kadıköy’eTarihi Moda İskelesi’Bana Ellerini Ver
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