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Zeytinburnu’nda da ‘Gurme’ marketi açtı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Gurme market ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul’daki Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, kapılarını açarak müşterileriyle buluştu.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:03
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Zeytinburnu’nda da ‘Gurme’ marketi açtı

Market zincirinden yapılan açıklamada toplam 724 metrekare alana sahip olan Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA, 20 kişilik personeliyle müşterilerine hizmet veriyor. Balık, kasap, şarküteri, meyve – sebze, mahzen, unlu mamuller ve meyve suları reyonların yanı sıra Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA’nın, vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlarıyla öne çıktığı belirtildi.

Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunduğunu da duyuran Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA’da balık ve kasap reyonundan alınan ürünlerin pişirtilebildiği de ifade edildi.

CarrefourSA, Gurme marketlerinin, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıktığına dikkat çekerek, “Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye’de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor.” açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuCarrefourSaGurmeMarket
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