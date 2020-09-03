Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1089
ALTIN
460.604
DOLAR
7.3839
STERLİN
9.8406
EURO
8.7234
Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
Son Dakika
Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
Dolar 7.39 lirada
Son Dakika
Dolar 7.39 lirada
Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı
Son Dakika
Silahli kavgada başından vuralarak yaralandı
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır, 4 yaralı
Son Dakika
Kayseri'de silahlı kavga: 3'ü ağır,...
Tokat'ta orman yangını
Son Dakika
Tokat'ta orman yangını
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde yapımı devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası inşaat alanını korumak amaçlı koyulan demir korkuluklar inşaat alanına düştü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, belediye ekipleri bariyerler ile önlem aldı.

03 Eylül 2020 Perşembe 09:28
3 Okunma
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

İSTANBUL

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesinde gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-1. Sokakta yapımına devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme sonrası park halinde duran bir otomobil de asılı kalırken, inşaatı çevresini kapatmak için kullanılan demir korkuluklar kaldırım ile inşaat alanına düştü.

Olay sonrası mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de inşaatın olduğu sokakta önlem aldı.

BİR BAKTIK KALDIRIM DÜŞMÜŞ, ARABA ASILI KALMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir mahalle sakini "Bir anda anlamadık bir ses geldi korkulukların sesi. Baktık ki kaldırım çökmüş, araba askıda kalmış öyle. İtfaiye geldi, polis geldi, kurtarıcı ile aldılar aracı yerinden. Herhangi bir yaralı yok. Gece saat 22.30 gibi oldu" dedi.

Zabıta ekiplerinin olay yerinde demir bariyerler ile önlem alırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuKaldırımçökmeYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu
Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu
Şile'de balıkçılar vira bismillah dedi
Şile'de balıkçılar vira bismillah dedi
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı
En kritik noktada 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
En kritik noktada 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
İstanbul'da okul zili çaldı öğretmenler ders başı yaptı
İstanbul'da okul zili çaldı öğretmenler ders başı yaptı
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim