Zeytinburnu'nda 4 katlı binada yangın: 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay, saat 03:30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 127. Sokak'ta gerçekleşti. 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

10 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle binanın üst katlarında oturan aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle indirerek kurtardı. Kurtarılan vatandaşlara ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yanan dairenin boş olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.