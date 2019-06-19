Zeytinburnu Bitlisliler Derneği açıldı

Zeytinburnu Bitlisliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği açıldı

MEHMET ŞAH ÇELİK / İSTANBUL

İstanbul Zeytinburnu İlçesinde yaşayan Bitlisli gençlerin oluşturduğu Zeytinburnu Bitlisler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği törenle açıldı.

Derneğin açılışında birçok siyasi isim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı. Program açılışını yapan ve derneğin basın sözcüsü olan Av. Mehmet Şah ÇELİK ;‘’Derneğimizin kurulma amacının esas ve bize göre en önemlisi İstanbul’da yaşayan gençlerimize kültürümüzü tanıtmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak bunun yanında Bitlis ile olan bağlılıklarını artırmaktır. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre İstanbul’da yaşayan Bitlis’li sayısı 225. 189 civarında olup en fazla göç veren iller sıralamasında 17. Sırada yer almaktadır. 2019 Bitlis’in toplam Nüfusu 349.396’dır. Kaba bir hesap yaparsak 5 hemşerimiz 3 Bitlis’te 2’si İstanbul da yaşamaktadır. Zeytinburnu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin sayısının çok fazla olması ve Bitlis ilini temsil eden ilk dernek olması nedeniyle yapacağımız çalışmalar önem arz etmektedir. Dernek olarak hemşerimizin düğün, nişan, cenaze ve taziye gibi mutlulukta ve acıda kendilerini yalnız hissetmemeleri için onların yanında bulunmaya, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve bağlarımız geliştirmek için bizde artık başta Zeytinburnu olmak üzere tüm İstanbul’ da yaşayan Bitlislilere hizmet etmeye hazırız. ‘’dedi.

Akabinde söz alan Dernek Başkanı Şahin Kurtulmuş; ‘’Dernek olarak tüm gayretlerimizle hemşerilerimizi kucaklamaya onların sorunlarını ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak daha güzel daha huzurlu ve yaşanır bir İstanbul için Dernek olarak çalışmaya hazırız. Derneğin kuruluşunda emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yapılan bu hizmetlerin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.’’ Dedi. Dernek açılışında söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY; ‘’ Zeytinburnu ilçemiz daha önce Bitlis ilini temsil bir derneğin bulunmadığını bu vesile ile açılan derneğin bu noktada önemli olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının toplumun yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkıda bulunduğunu ve derneği kurucularının gençlerden oluşması bizleri umutlandırmıştır. Derneğe Belediye Başkanı olarak her türlü desteğe açık olduğunu derneğin başta Zeytinburnu ilçesine ve tüm İstanbullulara hayırlı olsun’’ dedi. Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet MAKAS ise, ‘’ Zeytinburnu ilçesine 7-8 aydır göreve başladım. Dernek resmi açılışı yapılmadan önce ramazan ayında iftar ve sahur programlarına katıldık, bizleri ağırlamaları gelenek ve göreneklerine bağlı olan gençlerimizin kurmuş olduğu bu güzel çatı altında yapılacak olan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi. Son olarak İzmir Ak Parti Milletvekili Necip Nasır ; konuşmasında özetle bir Bitlisli olarak, hemşerilerimin kurmuş olduğu ve bizlerinde bu vesile ile açılışına katıldığımız Zeytinburnu Bitlisler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini bizler için bir gurur kaynağı olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin Avrupa ülkelerinde çok yaygın olduğu ve 1 kişi ortalama 8 STK’ ya üyeliği bulunduğu ancak ülkemizde maalesef bu oran 100%1 civarındadır. Gelişmekte olan ülkeler için sivil toplum örgütleri önemli olduğunu Bitlis ilimizin bu konuda Türkiye ortalamasına göre daha ilerde olduğu İstanbul’da kurulun Bitlis iline ait 89 dernek bulunduğunu belirterek tüm katılımcılara ve dernek yöneticilerine teşekkürlerde bulunuldu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve ardından gelen konuklara ikramda bulunuldu.