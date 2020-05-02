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Yunusların dalgalarla dansı

ÜSKÜDAR Sahili'nden denizde dalgalarla dans eden yunuslar görüntülendi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:25
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Yunusların dalgalarla dansı

Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarDenizYunusBalıkDansDalga
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