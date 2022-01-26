Yollar hala terk edilmiş araçlarla dolu

İSTANBUL - İstanbul'da Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarına park edilen araçlar, sahipleri tarafından hala alınmadı.



İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine ya da otellere gitti. Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Yenibosna mevkiinde otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından hala alınmadı. Yol kenarlarına bırakılan araçlar, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Polis ekipleri ise sürücülere ulaşmaya çalışarak araçların yoldan kaldırılmasını istendi. Sürücülerine ulaşılamayan araçların ise çekiciler yardımıyla tek tek alınacağı belirtildi.



SÜRÜCÜLER YOLDA KALAN ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI



Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ise araçlarının başına gelen sürücüler ellerinde küreklerle araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.



Musa Kaya, “Aracım 2 gündür Arnavutköy'de bir türlü çıkaramadım. Aracımı eve kadar götüremediğim için ben yürüyerek eve gittim. Aracımı buraya bıraktım. Şu an geri geldim açmaya çalışıyorum. Aracım komple karla kaplıydı. Şimdi işe gideceğim aracı karlardan kurtarmam gerek" dedi. Salih Beydüz ise, “Esnafım ve ekmek dağıtıyorum. Ancak araçlar çıkmadığı için ekmek dağıtamadım. Burada yetkililerin bir çalışması da yok. Biz de aracımızı kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Erdoğan Tok da, “Yollar hala çok kötü araçlarımızı çıkartamıyoruz. Yetkilerin bir çalışması da yok. Böyle belediyecilik olmaz. Dün akşam iş yerinde yattım. Esenyurt'tan buraya yürüyerek 6 saate geldim" dedi.



