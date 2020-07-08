Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda yaralandı
Son Dakika
Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda...
Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor
Son Dakika
Mehmet Topal, Süper Lig tarihine...
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 2-0
Son Dakika
Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor:...
Asker uğurlama törenleri için flaş karar
Son Dakika
Asker uğurlama törenleri için flaş...
ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ELİ AYAĞI OLUYOR: SİNEM IRGAT 
ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ELİ AYAĞI...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda yaralandı

ÜMRANİYE'de yolda yürüyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:31
0 Okunma
Yolda yürüyen kişi silahlı saldırıda yaralandı

Olay, Şerifali Mahallesi Adil Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen A. K. (20)'ye otomobille yanına gelen kişi veya kişiler tarafından pompalı diye tabir edilen tüfekle açılan ateşle yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken A.K, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yerdeki boş fişekler delil torbalarına konularak incelenmek emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeSilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti
Asker uğurlama törenleri için flaş karar
Asker uğurlama törenleri için flaş karar
Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği
Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği
İstanbul'un motosiklet ambulansları ilk kez görüntülendi
İstanbul'un motosiklet ambulansları ilk kez görüntülendi
Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı
Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı
Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü
Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı
Yolu kesildi, aracının camı tekmeyle kırıldı
Yolu kesildi, aracının camı tekmeyle kırıldı
Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar
Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı