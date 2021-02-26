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Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 

BAKIRKÖY'de yolcu minibüs ile sivil polis aracı kafa kafaya çarpıştı iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. 

26 Şubat 2021 Cuma 09:34
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Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 

Kaza 08.00 sıralarında Ataköy 5. Kısım Kilitbahir Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen sivil polis aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsünün sürücüsü Hamza Sinan Kopuz araç içinde sıkışırken, bir polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan sürücü Kopuz'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler 112 ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyPolisAraçTrafik Kazası
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