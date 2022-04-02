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Yol kaçak hafriyattan geçilmez oldu

ARNAVUTKÖY'de sürücülerin kestirme diye kullandığı yol, kaçak hafriyat döküm alanına döndü.  Tarlaların arasında yer alması ve yakın noktalarda yerleşim yerinin olmamasını fırsat bilenler, yola kaçak hafriyat dökümü yaptı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolun büyük bölümü moloz, toprak ve eski eşyalarla doldu. Yolu kullanan Nuri Demir, "Birbirlerini takip ediyorlar. Gözcülük yapıyorlar. Birisi yola girerse 'Dökme', gelen var diyorlar. Yakaladık bize silah çektiler" diye konuştu.

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:23
Yol kaçak hafriyattan geçilmez oldu

Sürücülerin daha kestirme olduğu için tercih ettiği Arnavutköy'de Çilingir-Yassıören Yolu ile Hadımköy Yolu'nu birbirine bağlayan cadde, kaçak hafriyat döküm alanına döndü. Tarlaların arasında yer alması ve yakın noktalarda yerleşim yerinin olmamasını fırsat bilenler, yola kaçak hafriyat dökümü yaptı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolun büyük bölümü moloz, toprak ve eski eşyalarla doldu.

"YAKALADIK SİLAH ÇEKTİLER"

Yolu kullanan ve durumdan şikayetçi olduklarını söyleyen Nuri Demir, "Gidip gelemiyoruz. Bazen geliyoruz bakıyoruz ki yolu kapatmışlar geri dönüyoruz.  Döküm sahası olmayı da geçti burası artık. Bir sefer yakaladık. Takip ediyorlar birbirlerini. Gözcülük yapıyorlar. Birisi yola girerse 'Dökme!', gelen var diyorlar. Yakaladık bize silah çektiler" diye konuştu.

"NE PİSLİK VARSA YOLLARDA"

Muammer Demir isimli sürücü, "Yolun durumu belli. bu vicdansızlar yol kapatıyor. Her zaman böyle burası. Tercih ettiğimiz bir yol, diğer taraftan Yassiören'i dolanıyoruz.  Bir türlü de yakalanmıyorlar. Devamlı böyle. Ne pislik varsa yollarda" dedi.  Bir başka vatandaş ise, "Kaçak döküp gidiyorlar. Gece döküyorlar. Devamlı böyle burası" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyYolHafriyat
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