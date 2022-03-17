Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla karla mücadele toplantısı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.



Kentte beklenen kar yağışıyla ilgili AFAD'ın Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.





"KARLA MÜCADELEDEKİ EN ÖNEMLİ HAZIRLIĞI TRAFİKLE İLGİLİ YAPTIK"



İstanbul'da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda 8-12 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalara değinen Vali Yerlikaya, "Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Vali Yerlikaya, "4 günlük büyük karla mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bu şehrin valisi olarak öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





KURUMLAR SUNUMLAR YAPTI



Vali Yerlikaya, karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyeleri, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ve bütün kurumlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi.