Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.133,41
ALTIN
921,26
DOLAR
14,78
STERLİN
19,39
EURO
16,35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla karla mücadele toplantısı

17 Mart 2022 Perşembe 14:58
Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla karla mücadele toplantısı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.

Kentte beklenen kar yağışıyla ilgili AFAD'ın Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.


 

"KARLA MÜCADELEDEKİ EN ÖNEMLİ HAZIRLIĞI TRAFİKLE İLGİLİ YAPTIK"

İstanbul'da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda 8-12 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalara değinen Vali Yerlikaya, "Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Vali Yerlikaya, "4 günlük büyük karla mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bu şehrin valisi olarak öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.  


 

KURUMLAR SUNUMLAR YAPTI

Vali Yerlikaya, karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyeleri, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ve bütün kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaKarla MücadeleEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı: Rapor beklenmeli
Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı: Rapor beklenmeli
Avcılar’da fabrikada yangın
Avcılar’da fabrikada yangın
Üst geçitten düştü, ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Üst geçitten düştü, ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü
Lüks otomobille evden kaçtığı iddia edilen genç kazada öldü
Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı
Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı
Çanakkale Zaferi konserle anıldı
Çanakkale Zaferi konserle anıldı
3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma