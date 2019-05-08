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Yerlikaya göreve başladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya göreve başladı! İBB'den açıklama

Yerlikaya göreve başladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya göreve başladı! İBB'den açıklama

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:31
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Yerlikaya göreve başladı!

İstanbul (DHA) 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı.

Vali Ali Yerlikaya, saat 18.15 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.  Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı.  Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"

VALİ YERLİKAYA İBB BİNASI'NDAN AYRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya Saraçhane'deki İBB binasından ayrıldı. Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya 1 saat 20 dakika kaldı. Yerlikaya gazetecilerin 'bir açıklamanız olacak mı?' sorusuna 'İyi iftarlar' yanıtını verdi. Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiAli Yerlikaya
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