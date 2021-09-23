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Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64 

23 Eylül 2021 Perşembe 10:50
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Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64 

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşılanma oranının yüzde 64 olduğunu açıklayarak, "Değerli büyüklerim  3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız" dedi. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 65  yaş ve üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim  3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulValiAli YerlikayaKoronavirüsAşıCovid19
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