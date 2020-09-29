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Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon erken doğum olayı yaşanırken yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS CTO’su Özkan Ufuk Nalbantoğlu, hamileliğin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle erken doğum riskini doğru bir şekilde tespit eden kitler geliştirildiklerini ve üç farklı merkezde yürütülen klinik çalışmaların sonuçlanmasıyla kullanıma sunacaklarını söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 13:14
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Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek

İSTANBUL - Bilim dünyasının önde gelen yayınlarından Nature dergisinde yayımlanan Mikrobiyom ve Erken Doğum araştırmasına göre, tüm dünyada her yıl 37. gebelik haftasından önce yaklaşık 15 milyon erken doğum gerçekleşiyor. Erken doğum sıklığının ise dünya genelinde yüzde 10'u aştığı görülüyor. Araştırma, mikrobiyom analiziyle erken doğum riskinin önceden belirlenmesine fayda sağlayabileceğini de ortaya koyuyor. Yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS CTO’su Özkan Ufuk Nalbantoğlu yaptığı açıklamada hamileliğin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle erken doğum riskini doğru bir şekilde tespit eden kitler geliştirildiklerini ve üç farklı merkezde yürütülen klinik çalışmaların sonuçlanmasıyla kullanıma sunacaklarını belirtti.  

“HAMİLELİĞİN İLK 3 AYINDA ERKEN DOĞUM VE DİĞER SAĞLIK RİSKLERİ TESPİT EDİLEBİLECEK”  


Erken doğum tanı kitinin detaylarını aktaran Özkan Ufuk Nalbantoğlu, “Şu anda erken doğum riskini hamileliğin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. ENBIOSIS’in üç farklı merkezde yürüttüğü klinik çalışmalarda ise bu teknolojiyi sahada test etme aşamasındayız. Aynı zamanda diğer hamilelik risklerini de tahmin edebilecek tanı teknolojilerini yine bu klinik çalışmalar üzerinden yürütmeye devam ediyoruz. Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde, yalnızca bir sürüntü örneği üzerinden yapılacak mikrobiyal DNA analizleri ile birçok risk hamileliğin erken dönemlerinde tahmin edilebilecek.” dedi. 

“ERKEN DOĞUM, YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNİN EN YAYGIN İKİNCİ NEDENİ”  

Risklerin erken dönemde tespit edilerek hamilelik süresince doğru sağlık yönetimi ile önünün alınabilmesinin, anne ve çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkan Ufuk Nalbantoğlu, “Erken doğum, dünya genelinde en yaygın ikinci yenidoğan ölüm nedeni olurken orta ve yüksek gelirli ekonomilerde bebek ölümlerinin en yaygın nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Erken doğumun beraberinde getirebileceği kalp hastalıkları, nörolojik problemler,bağırsak hastalıkları ve daha pek çok kronik sorun, erken çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe kadar devam edebiliyor. Yeni bilimsel gelişmeler, hamilelik sırasında anne mikrobiyomunun çeşitli değişimlerden geçtiği ve bu farklılaşmaların hamilelik sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık problemleri hakkında önemli sinyaller verdiğini gösteriyor. Yani aslında daha hamilelik sürecinin başlarında erken doğum riskinin ne kadar yüksek olduğu, gebelik diyabeti, gebelik dönemi yüksek tansiyonu gibi anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyecek birçok riskin mikrobiyom analizi ile ortaya çıkarılması mümkün.” şeklinde konuştu.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli GirişimGebelikteki Riskleri Erken Tanı Kiti
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