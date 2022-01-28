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Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapanlara denetim

28 Ocak 2022 Cuma 14:32
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapanlara denetim

İSTANBUL - Fatih, Yenikapı'da trol ile avcılık yapanlara denetim yapıldı. Denetimlerde 6 trol kapısı, 7 trol ağı, 2 jeneratör, 4 kompresör, dalgıç kıyafeti ve 250 metre dalgıç hortumu ele geçirilirken, bir kişiye idari para cezası uygulandı. 

Fatih Yenikapı Mendirek alanında sabah saatlerinde kaçak trol avcılığına yönelik geniş çaplı denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçe Belediye Başkanlığı, Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

Denetimde 6 trol kapısı, 7 trol ağı, 2 jeneratör, 4 kompresör, dalgıç kıyafeti, 250 metre dalgıç hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen ve Marmara Denizinde kullanılması yasak olan malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için yediemin limanına teslim edildiği belirtildi. Denetimde bir kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trolle Kaçak AvcılıkYenikapı
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