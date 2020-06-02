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Yenibosna'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı

Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. Yenibosna'daki duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin fazla yolcu aldığı görüldü.

02 Haziran 2020 Salı 10:47
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Yenibosna'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı

İSTANBUL - Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı alınmıştı. Bahçelievler Yenibosna'daki duraklarda bulunan bazı yolcu otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadı. İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Toplu Ulaşım AraçlarıYenibosnaMinibüs Ve Otobüsler Ayakta Yolcu Aldı
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