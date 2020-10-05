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Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor

Her yıl yaz mevsiminin başında Şile’ye gelen pek çok yazlıkçı Eylül ayında geri dönüyordu ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle çoğu yazlıkçı geri dönmedi. İstanbul'un çok kalabalık olduğunu belirten bazı yazlıkçılar, bu süreçte dönmeyi düşünmediklerini söylüyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
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Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor

Koronavirüs nedeniyle şehirden uzak bir hafta sonu yaşamak isteyen İstanbulluların tercihi dün  yine Şile sahili oldu. Ekim ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen pek çok İstanbullu  Şile’ye geldi. Plajlardaki yoğunluğun yanı sıra yazlıklarda da durum farksız değildi.

YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL’A DÖNMEK İSTEMİYOR

Pandemi sürecinin başında Şile’ye gelenlerden Zafer Polat, “Şirketimiz mart ayında evden çalışma sistemine geçince mayıs gibi buraya geldik. Çocuklarımız da eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Yapabilirsek burada kalmayı düşünüyoruz. Dönmeye niyetimiz yok. İstanbul’da çocukları evde tutmak da zor oluyor. Dışarı da çıkamıyorlar orada. İstanbul’da olduğumuz zaman çok gergin oluyoruz. Havalar da çok güzel gidiyor” dedi.

Yine Şile’de yazlıkta kalan vatandaşlardan Cemalettin Ulaş da koronavirüs nedeniyle İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini dile getirerek, “Haziran ayında geldim. 20 yıldır Şile’ye geliyorum ilk kez bu yıl dönmeyi düşünmüyorum. İstanbul çok kalabalık, burası sakin ve havası temiz. Kronik rahatsızlığım da olduğu için burada kalmayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN TERCİHİ YİNE ŞİLE OLDU

Hafta sonu kampı için Şile’ye gelen Emre Aras ise “İstanbul’un yoğunluğundan kaçmak için arkadaşlarla geldik. Dün akşam kamp kurduk. Pazar günü de dönmeyi planlıyoruz. Deniz de çok güzel, dalgasız denize de gireceğiz. İlk defa Şile’ye geldim gayet sakin ve güzel bir yer” dedi.  Melahat Sevim de, “Günübirlik gezmek için gelmiştik ama deniz çok güzeldi. İlk defa bu kadar dalgasız görünce çocuğum da dayanamadı denize girdi. En son temmuz ayında gelmiştik buraya çok dalga vardı. Deniz de hala sıcak. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiŞileYazlıkYazlıkçıTatil
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