Yazıcı: Bu yolda asla yalnız değilsiniz

Koronavirüs sürecinde öğrencilere uzaktan eğitim desteği veren ve online deneme sınavları ile öğrencilerin sınav öncesi pratik kazanmalarını sağlayan Tuzla Belediyesi, sınav sabahı da öğrenci ve aileleri yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri önünde hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başarı dileklerini ileten mektup ile beraber içinde meyve suyu, kek ve maske bulunan paketleri öğrencilere verdiler.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, YKS için “Gelecekte yapmak istedikleri meslekler için eğitim almak adına bugün sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Zorlu ve yoğun bir dönemin ardından verdikleri emeğin karşılığını alarak, diledikleri meslekleri istedikleri üniversitelerde eğitim alarak yapabilmelerini en az onlar kadar çok isterim. Hayat daima sınavlarla dolu uzun bir yolculuktur. Önemli olan ideallerimize ve hedeflerimize yürüyebilecek kararlılıkta olmaktır. Ve bu yolda asla yalnız değilsiniz” dedi.