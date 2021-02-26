Yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı

Olay, 23 Şubat'ta Maltepe Zümrütevler Mahallesi Zeren Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi olarak çalışan Osman T.(27), Savaş D.(27) ve Davut S.(22) isimli üç arkadaş, telefonla rastgele numaralar arayarak ağlarına düşürecek kişi aradılar. Maltepe'de ikamet eden Neslihan K.(82)'yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak; "Paranız suç örgütünün elinde, bize tüm paranızı teslim edin. Yoksa tutuklanacaksınız." dedi. Bunun üzerine emekli olduğu öğrenilen Neslihan K., parayı hazırlayarak şüphelilere elden teslim etti.

İNŞAATTA ÇALIŞAN BAŞKA BİR KİŞİ DURUMU ANLADI

Olayın ardından aynı inşaatta çalışan başka bir kişi, üç arkadaşın kendi aralarında 190 bin lira dolandırdıklarına dair sohbet ettiklerini duydu. Kişinin polise ihbarda bulunması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde üç şüpheli yatılı olarak kaldıkları inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

BİR BAŞKA OLAYDA SARIYER'DE YAŞANDI

Aynı günlerde yaşanan bir başka olayda ise, Musa A.(18) ve Abdulvahap A.(21) ve Osman Ö.(22) , telefonla aradıkları Zeynep T.(83)'den kendilerini polis olarak tanıtıp para istedi. Bankadaki 730 bin lirayı çeken vatandaş, parayı poşetle kapısının önüne koyarak şüphelilere teslim etti. Şüphelilerin tekrar arayıp para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Zeynep T., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte para hazırlayarak mağdur vatandaşa bu parayı teslim etmesini söyledi. Ekipler, parayı almak üzere gelen şüphelileri olay yerinde suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa A., Abdulvahap A., Osman T. ve Osman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.