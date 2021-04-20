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Yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek desteği

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca evlerinde yemek hazırlamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlara, sıcak yemek desteği sağlıyor. İlçe genelinde tespit edilen vatandaşlara 3 çeşit yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftariyelikler ulaştırılıyor.

20 Nisan 2021 Salı 10:47
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Yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek desteği

Ramazan paylaşmaktır’ sloganıyla yola çıkan Başakşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına misafir oluyor. Daha önceden tespit edilen 65 yaş ve üzeri bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek yardımına Ramazan’da da devam ediliyor.

30 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yemek yapmakta zorluk çeken engelli vatandaşlara da hizmet veriliyor. 3 çeşit yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftariyelik ile Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir BelediyesiYardımRamazanEngelliYaşlı
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