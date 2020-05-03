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Yasağının 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:26
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Yasağının 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 1 Mayıs Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününe girildi. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü. Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri ise nöbette olan 112 sağlık ekipleri besledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSokakYasakSalgınHastalıkPandemiKoronavirüs
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