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Yasağının 2. gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
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Yasağının 2. gününde yollar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

KADIKÖY'DE SAKİNLİK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta üç gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerini yaşıyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi, sokakları ve otobüs durakları sessizliğe büründü. Ayrıca polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlardan kurum ve kimlik kartı sormak için uygulama noktaları oluşturduğu görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SalgınHastalıkKoronavirüsSokakYasak
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