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Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:02
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Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşım

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular  evlerinden çıkarak yollara düştü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

DHA

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İstanbulSokakYasakPandemiSalgınHastalıkUlaşımTrafik
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