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Yasağa rağmen, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:18
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Yasağa rağmen, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarYangınSokakYasakİtfaiye
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