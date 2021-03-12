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Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı

Yasadışı bahis oynattıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Mart 2021 Cuma 09:50
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Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "Yasadışı bahis" (7258 Sayılı Kanuna Muhalefet) suçlarını işleyen şüpheliler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığı belirlendi.

FARKLI GÖREVLERDEKİ ŞÜPHELİLERİN BİRBİRİYLE TEMASI YOK

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyonundan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri ortaya çıktı.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma dosyası kapsamında yapılan araştırmalar, teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda delilleri toplanan organize suç örgütü şüphelilerini yakalamak için bugün 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahisKumarOperasyonPolisJandarma
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