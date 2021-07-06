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YANGINI İZLERKEN, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

ARNAVUTKÖY'de lastiği patlayan bir otomobil, sürücünün jant üzerinde ilerlemesi sonucu alev alev yandı. Yoldan geçen sürücüler yangını söndüremeyince, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Ayrıca, otmobilin yanmasını izleyen başka bir sürücü ise hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:30
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YANGINI İZLERKEN, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

Olay, saat 01.00'de Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. 34 LR 6903 plakalı otomobilin lastiği hareket halindeyken patladı. Otomobilin sürücüsü patlayan lastiğe aldırış etmeden ilerlemeye devam edince asfaltla temas eden janttan kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar sonucu önce lastik sonra da otomobil alev aldı. Yanan otomobilden kendisini son anda dışarı atan sürücü ve yoldan geçen diğer sürücüler, alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otomobiliyle karşı şeritten geçen bir sürücü de söndürme çalışmalarını izlerken, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Polis, her iki olayla da ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyYangınKazaTrafik Kazasıİtfaiye
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