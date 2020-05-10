Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar

Kaza, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 BUD 181 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenilen aile üyelerinden bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.