Viaport Asia, 23 Nisan’a özel festival düzenleyecek

İSTANBUL - Türkiye’nin ödüllü alışveriş merkezlerinden biri olan Viaport Asia, 19-23 Nisan tarihleri arasında 23 Nisan’a özel ‘Çocuk Festivali’ düzenleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Festivalde çocukları hayal kahramanı maskotlar karşılarken, dev labirent alanında hediyeler çocukları bekliyor olacak. Atatürk’ün anılacağı festivalde, her çocuk için hazırlanan greenbox ünitesinde, ‘Atatürk ile fotoğrafın’ olsun etkinliği de düzenlenecek. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan etkinlikler, çocukların kendi bayramlarında doyasıya eğlenmesini amaçlıyor.”





Çocuklar, Viaport Asia içerisinde kurulan dev labirent oyununda gizlenen Atatürk fotoğrafını bulup, Atatürk ile birlikte fotoğraf hediyesi kazanma şansına sahip olacak. Labirent sonunda çocuklara küçük sürpriz hediyeler de verilecek. Dev labirent etkinliğinin yanı sıra maskot bando ile dans gösterileri de yapılacak. Greenbox etkinliği ile Mustafa Kemal Atatürk’le fotoğraf çektirebilecek olan ziyaretçilere, çerçeveli Atatürk fotoğrafları da hediye edilecek.