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Vezneciler'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi tutuklandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:39
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Vezneciler'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledii. 28 Ekim'de eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda  ise tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtilen 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü için adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VeznecilerTerörTerörist
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