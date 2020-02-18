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Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi

Ebeveynlikten kariyere, dijital bağımlılıktan beslenmeye kadar birçok konunun ele alındığı İSTEK’le Gelişim Seminerlerinin ilki için veliler bir araya geldi. Seminerin ilk konukları yazar ve oyuncu anne Şermin Yaşar ile Prof. Dr. Acar Baltaş oldu.

18 Şubat 2020 Salı 10:50
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Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi

İSTEK Okulları tarafından düzenlenen ve eğitim-öğretim yılının sonuna kadar devam edecek seminerler dizisinin ilkinde Şermin Yaşar, mutlu ve yaratıcı çocuklar yetiştirmek için önerilerini paylaştı. Yaşar, "Oyun oynamak çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor, özellikle doğada buldukları materyallerle oyun kurarken çocuklarımızın hayal güçleri gelişiyor" dedi. Çocuklarımızın merak ve keşif duygularını desteklemenin önemine değinen Yaşar’ın konuşmasındaki şu vurgu dikkat çekiciydi: “Pahalı oyuncaklar şart değil. Çocuklar, kendi oyunlarını doğadan ya da ellerinin altındaki malzemelerden kolaylıkla oluşturabilirler. Fakat biz anne ve babalar çocuklarımızla vakit geçirir, sohbet eder ve oyunlarına dahil olursak hem onlara bir çok şey öğretebildiğimizi farkederiz hem de biz onlardan çok şey öğrenebiliriz.”

“KÜÇÜK YAŞTA SORUMLULUK VERİN”

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okullarında seminer veren Prof. Dr. Acar Baltaş ise anaokulu eğitiminin çok önemli olduğu ve birçok temel kazanımın bu yaşlarda öğrenildiğini vurguladı. Prof. Dr. Acar Baltaş, "Günümüzde birçok ebeveyn çocukların hayatlarını kolaylaştırmak adına işleri üstleniyor ancak küçük yaşlardan itibaren çocuğa sorumluluk vermenin çocuğun kişilik özelliklerine katkısı olduğunun unutulmaması gerekiyor" diyerek çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmada, disiplin ve tutarlılığın gerekliliğine işaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EbeveynVeliIstekOkulöğrenci
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