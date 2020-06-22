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"Vektörlerle mücadelede son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor"

Yaz mevsiminin gelmesiyle sinek ve zararlı haşerelerle ilgili şikayetler artmaya başladı. Başakşehir Belediyesi de, yaz mevsiminde artan vektörlerle mücadele konusunda son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Biocopter, biodrone ve amfibik araç destekli ilaçlama filosuyla Başakşehir’in her bölgesinin sinek ve zararlı haşerelerden arındırıldığı bildirildi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:47
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"Vektörlerle mücadelede son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor"

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, kış mevsimine olduğu gibi yaz mevsiminin şartlarına da hazır olduğunu duyurdu. Belediye ekiplerinin, yaz mevsiminde yaşam alanlarında artan sivrisinek, karasinek, tatarcık, bit, pire gibi vektörlerle mücadele etmek için son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
 

Başakşehir Belediyesi konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"16 ilaçlama aracının yanı sıra biocopter ve biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, sisleme aracıyla ise kanalizasyonda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan, derelere kadar her bölge kontrol altında tutuluyor, Başakşehirlilerin temiz ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor."

“İSKİ’YE AİT SAZLIDERE BARAJI’NI DA İLAÇLAYACAĞIZ”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, onlarca personelin görev yaptığı 16 araçlık ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı helikopter pistinde ziyaret etti. Ekiplerin yaptığı son çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kartoğlu, İSKİ’nin Sazlıdere Barajı çevresinde ıslah çalışmalarını geciktirmesinden dolayı Başakşehir’in orta mahallelerinden birçok şikâyet aldıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, İSKİ’nin çalışmayı geciktirmesi üzerine Sazlıdere’de ilaçlama çalışmalarını Başakşehir Belediyesi’nin yapacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vektörlerle MücadeleSon TeknolojiYaz Mevsimi
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