Vatandaşlar toplu ulaşımda önlemlerin arttırılmasını istiyor

İSTANBUL - Bazı metrobüs duraklarında sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, bu konuda acilen tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Altunizade Metrobüs Durağı'nı kullanan Nihat Üzeyir Uğur, "Herkesin maske ve el temizliğine uyması gerekiyor. Metrobüslerde kalabalık bir yoğunluk olmaya başladı. Kalabalık metrobüse binmemeye çalışıyorum. Seferler biraz daha sıklaşırsa daha iyi olur" diye konuştu. Ahmet Saral ise "Özellikle akşam saatlerinde yoğunluk oluyor. Sosyal mesafe kuralı diye bir şey yok gerçeği söylemek gerekirse. Dezenfekte ve kolonya ile korunmaya çalışıyoruz" dedi.