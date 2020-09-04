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Vatandaşlar toplu ulaşımda önlemlerin arttırılmasını istiyor

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar önlemlerin arttırılmasını istiyor. Vatandaşlar metrobüslerdeki kalabalık ve sosyal mesafesiz yolculuğa tepkili gösteriyor.

04 Eylül 2020 Cuma 11:11
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Vatandaşlar toplu ulaşımda önlemlerin arttırılmasını istiyor

İSTANBUL - Bazı metrobüs duraklarında sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, bu konuda acilen tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Altunizade Metrobüs Durağı'nı kullanan Nihat Üzeyir Uğur, "Herkesin maske ve el temizliğine uyması gerekiyor. Metrobüslerde kalabalık bir yoğunluk olmaya başladı. Kalabalık metrobüse binmemeye çalışıyorum. Seferler biraz daha sıklaşırsa daha iyi olur" diye konuştu. Ahmet Saral ise "Özellikle akşam saatlerinde yoğunluk oluyor. Sosyal mesafe kuralı diye bir şey yok gerçeği söylemek gerekirse. Dezenfekte ve kolonya ile korunmaya çalışıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu UlaşımönlemVatandaşlarİstanbul
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