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Vapurda yolculara ilk yardım eğitimi verdiler

 EMİNÖNÜ-Kadıköy seferini yapan vapurda yolculara,  ilk yardımın önemine dikkat çekmek amacıyla uzmanlar tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Ülke olarak ilk yardım uygulamaları konusunda yetersiz olduğumuzu söyleyen Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) Genel Başkanı Temel Kılınçlı, “Yurtdışında kalp masajı yapma ve bilme oranı yüzde 20 iken Türkiye'de bu oradan 1.7’lerde kalıyor” dedi. 

02 Nisan 2021 Cuma 09:44
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Vapurda yolculara ilk yardım eğitimi verdiler

‘Havada, karada, denizde ilk yardım’ mottosuyla Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER), Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ile Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi  iştiraki Şehir Hatları A.Ş'nin  dün Eminönü-Kadıköy seferini yapan vapurda yolculara maketler üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimler Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kadir Şeker, Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nebi Araz ve ATAÇDER Başkanı, Öğretim Görevlisi Temel Kılınçlı tarafından verildi. 

“İNSANOĞLUNUN VAR OLDUĞU HER YERDE İLK YARDIM UYGULAMALARI ÖNEMLİ” 

Hayat kurtarmak için ilk yardım uygulamalarının şart olduğunu söyleyen ATAÇDER Genel Başkanı Temel Kılınçlı, “Havada, karada ve denizde insanoğlunun var olduğu her yerde ilk yardım oldukça önemli. Vatandaşlarımız ilk yardım uygulamalarını biliyorsa, hayat kurtarmaya hazır demektir. Ancak vatandaşlarımız ilk yardım uygulamalarını bilmezse, kişilerin ölümünü seyredebilir. Vatandaşlarımız hayat kurtarmak istiyorsa ilk yardım öğrenmeleri şart. Bugün ise vatandaşlarımızda ilk yardımın önemini ve temelini oluşturmak için buradayız. Bugün temel yaşam desteği dediğimiz kalp ve akciğer canlandırması bir de yemek yerken tıkanma durumlarında neler yapılması gerektiğini göstereceğiz” dedi. 

“VATANDAŞLARIMIZ İLK YARDIM KONUSUNDA OLDUKÇA EKSİK” 

Ülkemizin doğru ve etkili kalp masajı yapma konusunda bilinçsiz olduğunu belirten Kılınçlı, “Bu bilinci geliştirmek için dernek olarak bu tür faaliyetler yürütmekteyiz. Yurtdışında kalp masajı yapma ve bilme oranı yüzde 20 iken Türkiye'de bu oran 1.7’lerde kalıyor. 1.7’lik kısmı oluşturan kişiler de ülkemizde bulunan sağlık personelleri. Yani vatandaşlarımız ilk yardım konusunda oldukça eksik” diye konuştu. 

“ŞU AN NASIL KALP MASAJI YAPACAĞIMI ÖĞRENDİM” 

Vapurda ilk yardım uygulamalarını yararlı bulduğunu söyleyen Efliyan Aydın, “Bu uygulamaların birçok yerde artması gerektiğini düşünüyorum. Vapurlarda müzik de olsun tabii ama böyle uygulamalar da gayet yararlı. Bir kaza anında ilk yardım uygulamasını bizler de gerçekleştirebiliriz. Şu an bu uygulama ile nasıl kalp masajı yapacağımı daha iyi anladım” dedi. Yolculardan Yusuf Patır da  “İlk defa deneyimliyorum. Soğukkanlılığını koruyan kişiler için yapılabilecek bir durum. Ama bunu yapabilmem için kendimize emin olmamız gerekiyor. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yalçın Genç ise, “Uygulamayı çok beğendim. Her an biri kalp krizi geçirebilir. O yüzden bu işin eğitiminin verilmesi bence çok iyi olmuş” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EminönüVapurIlk YardımEğitimATAÇDER
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